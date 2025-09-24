Altın zirveye oynuyor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika güncel altın fiyatları (24 Eylül)

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin TL sınırını aşmış durumda. Değişim oranı ise önceki güne göre yüzde 35 oranında gerçekleşti. Piyasalar ve yatırımcılar ise altının anlık fiyatlarını takibe aldı. ONS altın 24 Eylül günü 3.774 dolar alış fiyatına sahip. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki değişim oranı ve güncel alış-satış fiyatları öne çıkıyor.

Küresel gelişmelerin yakından ilgilendirdiği altın fiyatları, haftanın ortasında rekor seviyelere ulaştı. Gram altın alışı 5.027 TL olarak güne devam ederken çeyrek altın alış fiyatı ise 8.416 TL oldu. Serbest piyasada altın fiyatları, özellikle düğün sezonu kapanmadan evlilik hazırlığı yapan çiftler ve ailelerin gündeminde bulunuyor. Altın bugün ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 EYLÜL)

Gram altın

Alış: 5.024 TL
Satış: 5.024 TL

Çeyrek altın

Alış: 8.410 TL
Satış: 8.481 TL

Yarım altın

Alış: 16.820 TL
Satış: 16.972 TL

Tam altın

Alış: 33.113 TL
Satış: 33.763 TL

Ata altın

Alış: 34.148 TL

Satış: 35.006 TL

ONS altın

Alış: 3.773 USD
Satış: 3.774 USD

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

Gram altın, ağustos ayını 4.561 TL ile kapatmıştı. 1 Eylül itibarıyla ise gram 4.597 TL ile güne başladı. 24 Eylül'de ise gramın alış ve satışı 5 bin TL sınırını aştı. Ayın başından 24 Eylül'e kadar altının kat ettiği yola bakıldığında yaklaşık 430 TL kadar artmış durumda.

Ay başında ONS altın 3.477 USD iken, 24 Eylül'e kadar 298 dolar artış gösterdi.

