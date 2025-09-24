Altın zirveye oynuyor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika güncel altın fiyatları (24 Eylül)
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin TL sınırını aşmış durumda. Değişim oranı ise önceki güne göre yüzde 35 oranında gerçekleşti. Piyasalar ve yatırımcılar ise altının anlık fiyatlarını takibe aldı. ONS altın 24 Eylül günü 3.774 dolar alış fiyatına sahip. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki değişim oranı ve güncel alış-satış fiyatları öne çıkıyor.
Küresel gelişmelerin yakından ilgilendirdiği altın fiyatları, haftanın ortasında rekor seviyelere ulaştı. Gram altın alışı 5.027 TL olarak güne devam ederken çeyrek altın alış fiyatı ise 8.416 TL oldu. Serbest piyasada altın fiyatları, özellikle düğün sezonu kapanmadan evlilik hazırlığı yapan çiftler ve ailelerin gündeminde bulunuyor. Altın bugün ne kadar, kaç TL?