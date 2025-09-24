Altın zirveye oynuyor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika güncel altın fiyatları (24 Eylül)

Gram altın, ağustos ayını 4.561 TL ile kapatmıştı. 1 Eylül itibarıyla ise gram 4.597 TL ile güne başladı. 24 Eylül'de ise gramın alış ve satışı 5 bin TL sınırını aştı. Ayın başından 24 Eylül'e kadar altının kat ettiği yola bakıldığında yaklaşık 430 TL kadar artmış durumda.

Ay başında ONS altın 3.477 USD iken, 24 Eylül'e kadar 298 dolar artış gösterdi.