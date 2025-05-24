Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum öne çıkıyor. Bir yükselen bir düşen grafik seyreden altın hafta sonu ne kadar? Gram altın 4.123 TL ile kapanış yapmıştı, alış fiyatı olarak 4.202 TL'de kaldı. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.830 TL oldu. Peki, 24 Mayıs altın fiyatlarında son durum nedir?
Gram altın, çeyrek altın fiyatları altın yatırımcısının gündemini meşgul ediyor. Özellikle düğün, nişan hazırlığındaki aileler altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Hafta sonu altının gramı kaç lira? İşte, son dakika altın fiyatı...