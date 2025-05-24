Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum öne çıkıyor. Bir yükselen bir düşen grafik seyreden altın hafta sonu ne kadar? Gram altın 4.123 TL ile kapanış yapmıştı, alış fiyatı olarak 4.202 TL'de kaldı. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.830 TL oldu. Peki, 24 Mayıs altın fiyatlarında son durum nedir?

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 1

Gram altın, çeyrek altın fiyatları altın yatırımcısının gündemini meşgul ediyor. Özellikle düğün, nişan hazırlığındaki aileler altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Hafta sonu altının gramı kaç lira? İşte, son dakika altın fiyatı...

EKONOMİ HABERLERİ

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 2

ALTIN NE KADAR (24 MAYIS)?

Gram altın alış fiyatı: 4.202 TL - satış fiyatı: 4.203 TL - Önceki kapanış: 4.123 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.830 TL - satış fiyatı: 6.983 TL - Önceki kapanış: 6.835 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.660 TL - satış fiyatı: 13.967 TL - Önceki kapanış: 13.670 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.924 TL - satış fiyatı: 27.455 TL - Önceki kapanış: 27.098 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.236 TL - satış fiyatı: 27.806 TL - Önceki kapanış: 27.214 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.765 TL - satış fiyatı: 28.466 TL - Önceki kapanış: 28.095 TL

Altında hareketlilik! Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.268 TL - satış fiyatı: 27.838 TL - Önceki kapanış: 27.214 TL

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