Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı

Altın fiyatlarında dikkat çeken grafik. Gram altın günler sonra 4 bin TL'nin altına indir. Altın yatırımcısı ise 15 Mayıs altın fiyatlarının son durumunu takip ediyor. Bugüne gram altın 3.910 TL alış fiyatı ile başlarken, çeyrek altının alışı ise 6.537 TL oldu. 15 Mayıs altın alış ve satış fiyatı ne kadar?

Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları günlük ve hatta anlık olarak piyasalar tarafından izleniyor. Altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle canlı altın kuru takip edliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 3.911 TL - satış fiyatı: 3.911 TL - Önceki kapanış: 3.961 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.537 TL - satış fiyatı: 6.600 TL - Önceki kapanış: 6.613 TL

Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.073 TL - satış fiyatı: 13.199 TL - Önceki kapanış: 13.226 TL

Tam altın alış fiyatı: 25.821 TL - satış fiyatı: 26.325 TL - Önceki kapanış: 26.650 TL

Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.066 TL - satış fiyatı: 26.276 TL - Önceki kapanış: 26.331 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.641 TL - satış fiyatı: 27.307 TL - Önceki kapanış: 27.631 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.098 TL - satış fiyatı: 26.308 TL - Önceki kapanış: 26.331 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER