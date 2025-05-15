Altında son durum! Gram altın kaç lira oldu, düştü mü? 15 Mayıs altın fiyatları canlı
Altın fiyatlarında dikkat çeken grafik. Gram altın günler sonra 4 bin TL'nin altına indir. Altın yatırımcısı ise 15 Mayıs altın fiyatlarının son durumunu takip ediyor. Bugüne gram altın 3.910 TL alış fiyatı ile başlarken, çeyrek altının alışı ise 6.537 TL oldu. 15 Mayıs altın alış ve satış fiyatı ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları günlük ve hatta anlık olarak piyasalar tarafından izleniyor. Altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle canlı altın kuru takip edliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...