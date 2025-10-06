Altından rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika canlı altın fiyatları

Bireysel alıcı ya da yatırımcılarla beraber piyasalar altındaki fiyat değişimini takip ediyor. Altın alış ve satış fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Altındaki artışın en büyük nedenlerinden biri ise ABD Başkanı Trump'ın piyasayada oluşturduğu belirsizlik olarak gösterilebilir. Peki, altın bugün ne kadar, yükseldi mi?