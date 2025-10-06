Altından rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya ciddi bir artışla başladı. Piyasalar gergin bekleyişini sürdürürken altında grafik değişmedi. ABD'de federal hükümet kapanması devam ederken 6 Ekim Pazartesi günü altının yöneliminde farklılık olmadı. Gram altın 5.286 TL satış fiyatına sahipken, ONS altın 3.942 dolar fiyatına ulaştı. İşte, altın fiyatlarında son durum...

Bireysel alıcı ya da yatırımcılarla beraber piyasalar altındaki fiyat değişimini takip ediyor. Altın alış ve satış fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Altındaki artışın en büyük nedenlerinden biri ise ABD Başkanı Trump'ın piyasayada oluşturduğu belirsizlik olarak gösterilebilir. Peki, altın bugün ne kadar, yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 

ONS altın

Alış fiyatı: 3.942 USD
Satış fiyatı: 3.943 USD

Gram altın

Alış fiyatı: 5.286 TL
Satış fiyatı: 5.286 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 8.843 TL
Satış fiyatı: 8.894 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 17.685 TL
Satış fiyatı: 17.799 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 34.774 TL
Satış fiyatı: 35.449 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 35.861 TL
Satış fiyatı: 36.753 TL

Reşat altını

Alış fiyatı: 35.296 TL
Satış fiyatı: 35.496 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 35.260 TL
Satış fiyatı: 35.459 TL

