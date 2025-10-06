Altından rekor üstüne rekor! Gram altın ne kadar oldu? Son dakika canlı altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya ciddi bir artışla başladı. Piyasalar gergin bekleyişini sürdürürken altında grafik değişmedi. ABD'de federal hükümet kapanması devam ederken 6 Ekim Pazartesi günü altının yöneliminde farklılık olmadı. Gram altın 5.286 TL satış fiyatına sahipken, ONS altın 3.942 dolar fiyatına ulaştı. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Bireysel alıcı ya da yatırımcılarla beraber piyasalar altındaki fiyat değişimini takip ediyor. Altın alış ve satış fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Altındaki artışın en büyük nedenlerinden biri ise ABD Başkanı Trump'ın piyasayada oluşturduğu belirsizlik olarak gösterilebilir. Peki, altın bugün ne kadar, yükseldi mi?