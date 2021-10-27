Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı

Teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda demirledi.

Haberler - İHA - DHA 27.10.2021 - 17:10

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı - 1

Ege ile Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve  dünyanın en zengin iş insanları arasında olan , 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı - 2

400 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı.

Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı - 3

2019 yılında Almanya’da üretilen ve çelik zırhlı gövdeye sahip olan mega yatta, 12 metrelik yüzme havuzu bulunuyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı - 4

22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı - 5

Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER