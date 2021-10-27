Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı

Haberler - İHA - DHA 27.10.2021 - 17:10
Ege ile Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Jeff Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.
Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı.
Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü.
2019 yılında Almanya’da üretilen ve çelik zırhlı gövdeye sahip olan mega yatta, 12 metrelik yüzme havuzu bulunuyor.
22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor.
Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.