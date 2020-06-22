American Airlines 3,5 milyar dolar kaynak arıyor

ABD'li havayolu devi American Airlines corona virüs salgını yüzünden bozulan mali dengesi için 3,5 milyar dolarlık ek kaynak arayışına girdi. Daha önce ABD hükümetinden yaklaşık 5 milyar dolar talep eden şirketin 750 milyon dolar değerinde hisse senedi satacağı öğrenildi. American Airlines'ın 34 milyar dolar borcu bulunuyor.

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ntv.com.tr 22.06.2020 - 09:10

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörler arasında sivil havacılık geliyor. Dünyanın dört bir yanında havayolu şirketleri nakit kriziyle boğuşuyor. Son olarak ABD'li American Airlines şirketi nakit kaynak ihtiyacında olduğunu duyurdu.

Şirket 3.5 milyar dolarlık nakit arayışına girişti. American Airlines'dan yapılan açıklamada 750 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştiriceğin belirtildi.

American Airlines'ın diğer ABD'li havayolu devlerine kıyasla çok daha fazla borcu olduğu belirtiliyor. Şirketin 2020 birinci çeyrek itibariyle toplam borcunun 34 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Dev havayolu şirketinin son yıllarda agresif bir şekilde hisse satın alımı yaptığı bu nedenle corona virüs salgınında nakit krizini üst seviyede yaşadığı ifade edildi.

American Airlines, ABD hükümetinden 4,75 milyar dolarlık destek için girişimde bulunmuştu. Şirketin teminat olarak sık uçan yolcu programı göstereceği açıklanmıştı.

ALMANYA'DAN LUFTHANSA'YA 9 MİLYAR DOLAR Yardıma ihtiyaç duyan tek havayolu şirketi American Airlines değil. Almanya merkezli Lufthansa havayollarına hükümet 9 milyar dolarlık yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardım karşılığınd Alman hükümeti Lufthansa'nın yaklaşık yüzde 25'ine sahip olacak.

Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyarmıştı.