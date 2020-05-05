Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Şantiyelere gidemeseler de teknolojinin verdiği nimetlerden yararlanarak, video konferans yöntemiyle şirket temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yaklaşık 2 aydır Kovid-19 salgınından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini belirterek, şantiyelerin kapanmadığını ancak verim düşüklüğü yaşandığını kaydetti.
Yükleniciler özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim şantiyelerimiz en güvenli alanlar çünkü izole bir alan" dedi.Ankara
-Sivas
YHT hattında tüm yüklenicilerin çalıştıklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki hattı sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. Bu yıl içinde Sivas ile Ankara’yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. Hat, bitmeye yakın, ince işlere bile başladık. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz."