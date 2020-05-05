Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Kalın demiryolu hattının 1930'lu yıllarda faaliyete geçtiğini anlatan Karaismailoğlu, Samsun Limanını İç Anadolu Bölgesine bağlayan önemli bir hat olduğunu söyledi.



Karaismailoğlu, 2015'te tamamen durdurulan hattın, Avrupa Birliği standartlarında elektrikli, sinyalli hale getirildiğini, tüm rayların yenilendiğini, hat kapasitesinin 2,5 kat arttırıldığını kaydetti.