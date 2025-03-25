Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durumu piyasaların gündeminde. Altın son günlerdeki dalgalanmasını sürdürüyor. Altının gramının alışı 3.679 ile açılışını yaptı. Çeyrek altın fiyatı 25 Mart günü 6.037 TL olarak başladı. Peki, bugün altın ne kadar oldu, yükseliyor mu?
Altının gram fiyatı anbean takip ediliyor. Alıcı ve satıcılar; gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarını canlı olarak gözlüyor. 25 Mart altının gramı ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum...