imsakiye

Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durumu piyasaların gündeminde. Altın son günlerdeki dalgalanmasını sürdürüyor. Altının gramının alışı 3.679 ile açılışını yaptı. Çeyrek altın fiyatı 25 Mart günü 6.037 TL olarak başladı. Peki, bugün altın ne kadar oldu, yükseliyor mu?

Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları - 1

Altının gram fiyatı anbean takip ediliyor. Alıcı ve satıcılar; gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarını canlı olarak gözlüyor. 25 Mart altının gramı ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları - 2

25 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış fiyatı: 3.016 TL / satış fiyatı: 3.017 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.679 TL / satış fiyatı: 3.680 TL

Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.037 TL / satış fiyatı: 6.109 TL
Yarım altın alış fiyatı: 12.076 TL / satış fiyatı: 12.219 TL

Anlık altın fiyatları 25 Mart: Bugün altın kaç TL oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları - 4

Tam altın alış fiyatı: 23.832 TL / satış fiyatı: 24.323 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.075 TL / satış fiyatı: 24.336 TL
Ata altın alış fiyatı: 24.577 TL / satış fiyatı: 25.219 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER