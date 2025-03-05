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Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum, alıcılar ve satış yapacaklar tarafından takip ediliyor. Haftanın ortasında ''altın düşüyor mu, yükseliyor mu?'' soruları ise öne çıkıyor. Gram altın 4 Mart günü 3.413 TL'den satışa çıkarken çeyrek altın ise 5.681 TL'den raflarda. 5 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte, altında son durum...

Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? - 1

Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve reşat altın fiyatları anbean piyasaların gündeminde. Haftayı yükselişle açan altın, haftanın ortasında aşağı yönlü bir grafik seyrediyor. Alıcılar ve satıcılar ise bugün altın fiyatlarının canlı güncel tutarlarını sorguluyor. 5 Mart altın fiyatı...

EKONOMİ HABERLERİ

Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? - 2

ALTIN FİYATLARI CANLI 5 MART

Gram altın / alış fiyatı: 3.422 TL - satış fiyatı: 3.413 TL

Çeyrek altın / alış fiyatı: 5.649 TL - satış fiyatı: 5.681 TL

Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? - 3

Yarım altın / alış fiyatı: 11.277 TL - satış fiyatı: 11.366 TL

Tam altın / alış fiyatı: 22.259 TL - satış fiyatı: 22.694 TL

Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? - 4

Reşat altını / alış fiyatı: 23.946 TL - satış fiyatı: 24.081 TL

22 ayar bilezik / alış fiyatı: 3.158 TL - satış fiyatı: 3.179 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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