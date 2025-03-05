Anlık altın fiyatları 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatlarında son durum, alıcılar ve satış yapacaklar tarafından takip ediliyor. Haftanın ortasında ''altın düşüyor mu, yükseliyor mu?'' soruları ise öne çıkıyor. Gram altın 4 Mart günü 3.413 TL'den satışa çıkarken çeyrek altın ise 5.681 TL'den raflarda. 5 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte, altında son durum...
Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve reşat altın fiyatları anbean piyasaların gündeminde. Haftayı yükselişle açan altın, haftanın ortasında aşağı yönlü bir grafik seyrediyor. Alıcılar ve satıcılar ise bugün altın fiyatlarının canlı güncel tutarlarını sorguluyor. 5 Mart altın fiyatı...