Antalya'da kriterlere uymadığı tespit edilen 135 ton kömür il dışına çıkarıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, kömür denetimlerini artırdı. Antalya’da hava kalitesinin korunması çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir ekipleri, kente giriş yapan 6 bin 567 ton kömürü denetleyerek, kriterlere uymayan 135 ton kömürü şehir dışına çıkarttı.
Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek için denetimlerini sürdürüyor. Kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konutlar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetimler yapılıyor.