Antalya'da kriterlere uymadığı tespit edilen 135 ton kömür il dışına çıkarıldı

Büyükşehir ekipleri ayrıca, kent içinde seyir halinde olan kamyon ve tırları da denetliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolündeki Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı’nda kömür kamyonlarından alınan numuneler titizlikle analiz ediliyor.