Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor. Pek çok kişi için staj, asgari ücret karşılığında ofisteki basit işleri anlamına gelirken, bu durum Amazon, Meta, Google ve Uber gibi şirketlerde değişiyor. Bu şirketlerde stajyerlerin maaşı 7 bin dolar (yaklaşık 104 bin lira) ile 10 bin dolar (yaklaşık 148 bin lira) arasında değişiyor.

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Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 13:39

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 1

2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı.  Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı.. Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 2

Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının  birçok nedeni olduğunu belirterek, “Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin  dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç ​​maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek” diye konuştu.

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 3

Thomas, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birçok şirket bu staj programlarını bir boru hattı olarak kullanıyor ve bu stajyerleri tam zamanlı olarak işe alacaklar. İşverenler için tarihsel olarak sıkı bir iş piyasasında olduğumuz içini çalışanların normalden daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi sırasında durum böyle. Bu ekstra seçenekler stajyerleri de kapsıyor, çünkü birçok şirket onları iş gücü çapında bir yetenek savaşının ortasında tutmak istiyor.”

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 4

İşte stajyerlere en çok maaş veren şirketler…

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 5

25. GOOGLE

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 6

24.  AMERICAN EXPRESS

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 7

23. PALO ALTO NETWORKS

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 8

22. PAYPAL

Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 9

21. CITI

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 10

20. J.P. MORGAN

Ortalama stajyer maaşı:  6 bin 667 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 11

19. EBAY

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 12

18. BLACKROCK

Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 13

17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 14

16. INTUIT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 15

15. APPLE

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 16

14. DEUTSCHE BANK

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 17

13. BAIN & COMPANY

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 18

12. ORACLE

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 19

11. MICROSOFT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 20

10. EXPEDIA GROUP

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 21

9. HUBSPOT

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 22

8. LINKEDIN

Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 23

7. NVIDIA

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 24

6. META

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 25

5. AMAZON

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 26

4. SALESFORCE

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 27

3. CAPITAL ONE

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 28

2. UBER

Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar - 29

1. ROBLOX

Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar

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