Apple'den Microsoft'a stajyerlerine en yüksek maaşı veren 25 şirket: İşe alınmadan aylık gelirleri ortalama 8 bin dolar

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 13:39
2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı.. Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.
Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirterek, “Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek” diye konuştu.
Thomas, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Birçok şirket bu staj programlarını bir boru hattı olarak kullanıyor ve bu stajyerleri tam zamanlı olarak işe alacaklar. İşverenler için tarihsel olarak sıkı bir iş piyasasında olduğumuz içini çalışanların normalden daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi sırasında durum böyle. Bu ekstra seçenekler stajyerleri de kapsıyor, çünkü birçok şirket onları iş gücü çapında bir yetenek savaşının ortasında tutmak istiyor.”
İşte stajyerlere en çok maaş veren şirketler…
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar