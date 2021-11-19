Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak

ABD’li teknoloji devi Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi. Sürücüsüz olarak tasarlanacak olan otomobilin çıkış haberinin ardından şirket hisseleri yüzde 3 arttı.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 10:35

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 1

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden ’ın elektrikli ve otonom otomobilin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya çıktı.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 2

Bloomberg News’in şirkete yakın kişilere dayandırdığı haberinde Apple’ın elektrikli otomobilini 2025 yılı itibarıyla piyasaya süreceği belirtildi.

Haberde, otomobilin otonom sürüş yetenekleri olacağını aktarıldı.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 3

Haberin çıkmasının ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 3 artarken, yeni bir rekor kırdı.

Yayımlanan raporda, Apple’ın otomobilinde direksiyon simidinin ve pedalların olmayacağı belirtilirken, aracın ‘eller serbest’ sürüş için tasarlandığı vurgulandı.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 4

Şirketin Project Titan olarak bilinen otomotiv çalışmaları, sıfırdan bir araç tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana düzensiz bir şekilde ilerliyor.

Elektrikli araçlara olan talep, ülkeler ve müşteriler çevre konusunda daha bilinçli hale geldikçe artarken, Tesla ve Rivian gibi tamamen elektrikli araç üreten şirketlerin piyasa değeri, fosil araç üreticilerine göre daha fazla arttı.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 5

Analiz şirketi Wedbush’un önemli isimlerinden Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar kendi bağımsız arabasını piyasaya sürme olasılığının yüzde 60 ila 65 olduğunu söylerken, "Bu, olup olmama meselesi değil, zaman meselesidir" dedi.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak - 6

Bloomberg raporu, proje üzerinde çalışan bazı kişilerin, otomobilin temelindeki kendi kendine sürüş sistemi, işlemci çipleri ve gelişmiş sensörleri içeren son ilerlemeye rağmen zaman çizelgesi hakkında şüpheci olduğunu söyledi.

Şirket rapor hakkında yorum yapmazken, Reuters, Aralık ayında Apple'ın 2024'te kendi pil teknolojisini içerebilecek bir binek aracı üretmeyi hedeflediğini bildirmişti.

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