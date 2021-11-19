Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili yeni iddia: 2025’te yollarda olacak

Şirketin Project Titan olarak bilinen otomotiv çalışmaları, sıfırdan bir araç tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana düzensiz bir şekilde ilerliyor.

Elektrikli araçlara olan talep, ülkeler ve müşteriler çevre konusunda daha bilinçli hale geldikçe artarken, Tesla ve Rivian gibi tamamen elektrikli araç üreten şirketlerin piyasa değeri, fosil araç üreticilerine göre daha fazla arttı.