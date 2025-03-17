Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni iPhone 17 Air’in özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Ultra ince yapısıyla dikkat çeken üründe SIM kart yuvası kaldırılırken eSIM teknolojisine geçilecek. Apple’ın Eylül ayında satışa sunulması beklenen Air’i fiyat-performans olarak tasarlaması ise maliyeti azalttı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre yeni cihaz, 899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.
Uzun yıllardır Apple içindeki kaynaklarından güvenilir bilgiler almasıyla tanınan Mark Gurman, iPhone 17 Air hakkında önemli detaylar aktardı. Bloomberg’de yayınlanan habere göre cihaz, ultra ince bir tasarıma sahip olacak ve hafifliğiyle öne çıkacak.