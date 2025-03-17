Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?

eSIM NEDİR?

Embedded SIM (eSIM), fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan cihazın içine entegre edilmiş bir dijital SIM teknolojisidir. eSIM, cihaz donanımına gömülü bir çip olarak gelir ve uzaktan programlanır. Böylece kullanıcılar, fiziksel bir SIM kart takmaya gerek kalmadan mobil operatör hizmetlerine erişim sağlayabilir.



Bu teknoloji, akıllı telefonlar ve tabletlerde bazı önemli avantajlar sunar. Aynı cihazda birden fazla operatör profili tanımlanabildiği için, özellikle sık yurtdışı seyehatler yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar; operatör değişikliği veya yeni bir hat ekleme işlemleri, uzaktan hızlı şekilde halledilebilir. Aynı zamanda SIM kart yuvasına gerek olmadığı için cihaz tasarımlarında daha fazla alan yaratır ve fiziksel kartın kaybolması, kırılması gibi riskleri ortadan kaldırır.