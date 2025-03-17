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Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni iPhone 17 Air’in özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Ultra ince yapısıyla dikkat çeken üründe SIM kart yuvası kaldırılırken eSIM teknolojisine geçilecek. Apple’ın Eylül ayında satışa sunulması beklenen Air’i fiyat-performans olarak tasarlaması ise maliyeti azalttı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre yeni cihaz, 899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? - 1

Uzun yıllardır Apple içindeki kaynaklarından güvenilir bilgiler almasıyla tanınan Mark Gurman, iPhone 17 Air hakkında önemli detaylar aktardı. Bloomberg’de yayınlanan habere göre cihaz, ultra ince bir tasarıma sahip olacak ve hafifliğiyle öne çıkacak.

NTVPARA HABERLERİ

Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? - 2

APLLE’IN PLANI BELLİ OLDU

Çip ve kamera konusunda iPhone 17 Pro’ya göre düşük donanımlar kullanılması, Apple’ın maliyetleri azaltarak, cihazı fiyat-performans ürünü olarak sınıflandırmayı istediği anlamına gelebilir.

iPhone 17 Air’in 6.6 inç (16.7 cm) boyutunda, ProMotion destekli bir ekranla gelmesi bekleniyor. İddiaya göre cihazda işlemci olarak A19 çipi kullanılacak ve 48 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir arka kamerası olacak.

Gurman’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre iPhone 17 Air, hafif tasarımına rağmen mevcut iPhone modelleriyle aynı seviyede pil ömrü sunacak.

Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? - 3

İPHONE 17 AİR NE KADAR OLACAK?

899 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Air, Apple’ın modern tasarımını ve ileri teknolojisini rekabetçi bir fiyatla kullanıcılarına sunma çabasını gösteriyor. Cihazın 2025 yılının Eylül ayında satışa sunulması planlanıyor.

Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? - 4

SIM KART YUVASI KALDIRILIYOR

Apple, bu modelde eSIM teknolojisine geçiş yaparak fiziksel SIM kart yuvasını kaldırmayı planlıyor. Bu değişiklik sayesinde cihazın iç tasarımında daha verimli bir alan kullanımı sağlanacağına inanılıyor.

Apple’ın iPhone 17 planı belli oldu: iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? - 5

eSIM NEDİR?

Embedded SIM (eSIM), fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan cihazın içine entegre edilmiş bir dijital SIM teknolojisidir. eSIM, cihaz donanımına gömülü bir çip olarak gelir ve uzaktan programlanır. Böylece kullanıcılar, fiziksel bir SIM kart takmaya gerek kalmadan mobil operatör hizmetlerine erişim sağlayabilir.

Bu teknoloji, akıllı telefonlar ve tabletlerde bazı önemli avantajlar sunar. Aynı cihazda birden fazla operatör profili tanımlanabildiği için, özellikle sık yurtdışı seyehatler yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar; operatör değişikliği veya yeni bir hat ekleme işlemleri, uzaktan hızlı şekilde halledilebilir. Aynı zamanda SIM kart yuvasına gerek olmadığı için cihaz tasarımlarında daha fazla alan yaratır ve fiziksel kartın kaybolması, kırılması gibi riskleri ortadan kaldırır.

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