Aralık ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev sahibi ve kiracıların gündeminde

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olan kira artış oranları ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel veri netleşti. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini aralık ayında yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?