Aralık ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev sahibi ve kiracıların gündeminde
03.12.2025 10:07
Tuğba Öztürk
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olan kira artış oranları ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel veri netleşti. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini aralık ayında yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte aralık ayında kontrat yenileyecekler için yeni kira artış oranı belirlendi. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 37,15 olarak oluşmuştu. Açıklanan kasım ayı verilerine göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması netleşti ve bu oran, aralık ayında ev ve işyeri kira zamları için belirleyici olacak.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜİK’in 3 Aralık 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, aralık ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 35,91 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.
Yani, 2025 Aralık ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapabilecek.
Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre artırılabiliyor. Bu kapsamda, ev sahipleri aralık ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 32 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 35,91
Kira Artış Tutarı: 11 bin 491 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 43 bin 391 TL