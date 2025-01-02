Aralık ayının en pahalı sebzesi oldu

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 24,28 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları alt grubundan yüzde 21,18 ile gazete, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 15,03 ile kıvırcık salata, yüzde 14,94 ile yeşil soğan, yüzde 14,20 ile yaş üzüm ve çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 11,22 ile çikolata oldu..