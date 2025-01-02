Aralık ayının en pahalı sebzesi oldu
İstanbul’da 2024 yılı Aralık ayında en çok taze fasulye pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise domates oldu.
İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 91’inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 126 ürünün fiyatı ise değişmedi.