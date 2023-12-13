ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI: Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon rakamları verisi belli olacak. Peki, Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da şekillenmiş olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...