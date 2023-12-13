ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI: Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da şekillenmiş olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...