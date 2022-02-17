Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik

Bursa'daki bir serada yetiştirilen erken hasat erikler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kilosu 2 bin lira olan eriğe en yoğun ilgi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden.

Haberler - İHA 17.02.2022 - 12:03

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 1

Türkiye’nin en erken hasadının yapıldığı Bursa'daki serada eriğin kilosu 2 bin liraya satılıyor.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 2

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 3

Ası, meyveye en yoğun ilgiyi ise Birleşik Arap Emirlikleri şeyhlerinin gösterdiğini söyledi.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 4

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz" dedi.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 5

Akıllı serada toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak artırarak erken hasat yaptıklarını söyleyen Ası, "Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” diye konuştu.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 6
Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 7
Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 8
Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik - 9

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