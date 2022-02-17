Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik

Akıllı serada toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak artırarak erken hasat yaptıklarını söyleyen Ası, "Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” diye konuştu.