Aroması yüksek, büyük taneli ve susuz yetişiyor! Coğrafi işaretli, 20 gün erken hasat edilecek
İzmir'in coğrafi işaretli ürünü olan Kavacık üzümü, sıcak havaların etkisiyle erken olgunlaştı. Her yıl ağustos ayının sonunda hasat edilen Kavacık üzümü, bu yıl ağustos ayının başında hasat edilecek.
İzmir 'in coğrafi işaretli ürünü Kavacık üzümü, sıcak havalar nedeniyle bu yıl erken hasat edilecek. Kavacık Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, "Normalde ağustos ayının 20'sinde başlayan sezon, bu yıl ağustosun başında başlayacak. Tüketiciler, Kavacık üzümünü 20 gün önce yiyecek" dedi.