Aroması yüksek, büyük taneli ve susuz yetişiyor! Coğrafi işaretli, 20 gün erken hasat edilecek

Geçen yıl hastalık nedeniyle tonajın düştüğünü belirten Özkan, "Bu sene belediyenin çiftçiye verdiği gübre ve ilaç desteğiyle toparladık. Bu sene rekolte geçen yıla göre arttı ama geçmişteki tonajları henüz yakalamış değiliz. Kavacık'ta 10 bin dönüm arazide ekili bağlarımız var, sezonda yıllık 2000- 2500 ton üzüm hasat ediyoruz. Bu yıl bu rakamlara yaklaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.