Asgari ücret 2026 zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın gözü 3. toplantı tarihinde
23.12.2025 08:20
Ceren Ekşi
Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" sürecinde kritik haftaya girildi. İlk iki toplantının ardından şimdi tüm dikkatler rakamların telaffuz edileceği 3. toplantı tarihine çevrildi. 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 3. toplantı tarihi belli oldu mu?
2026 asgari ücret zammında son durum, 3. toplantı öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mevcutta net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücretin, 2026 yılı boyunca ne kadar olacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan belirlenecek olan yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde de fiyatlar değişecek. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Buna göre; Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 22-26 Aralık tarihleri arasında 3. toplantı yapılacak. Toplantının net tarihi ve saati ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK
Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintilerle birlikte net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.