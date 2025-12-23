Asgari ücret 2026 zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın gözü 3. toplantı tarihinde

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintilerle birlikte net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.