Asgari ücret 2026 zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merakla beklenen asgari ücret toplantı tarihi belli oldu
23.12.2025 08:20
Son Güncelleme: 23.12.2025 14:56
Ceren Ekşi
Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" sürecinde kritik haftaya girildi. İlk iki toplantının ardından şimdi tüm dikkatler rakamların telaffuz edileceği 3. toplantı tarihine çevrildi. 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katılacağı 3. toplantı tarihi belli oldu. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 asgari ücret zammında son durum, 3. toplantı öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mevcutta net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücretin, 2026 yılı boyunca ne kadar olacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan belirlenecek olan yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde de fiyatlar değişecek. Asgari ücretin belirleneceği 3. toplantının tarihi ise belli oldu. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 3. toplantısı bugün saat 18.00'da yapılacak. Yapılacak olan 3. toplantıya hükümet kanadından 5 temsilci, işveren tarafından da beş temsilci katılacak.
Belirlenecek olan yeni asgari ücret zammının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK
Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintilerle birlikte net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.