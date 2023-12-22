Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (2024 asgari ücret zammı)

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası açıklama yaptı.



Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."