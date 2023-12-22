Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (2024 asgari ücret zammı)
Asgari ücret zammı için 3. toplantının ne zaman yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu, 2024 asgari ücret zammı için toplantılarını sürdürmeye devam ederken, gözler 3. toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?