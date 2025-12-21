Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Gözler 2026 asgari ücret zammında
21.12.2025 10:56
NTV - Haber Merkezi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını 18 Aralık'ta tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya işçi tarafı yine katılmazken, toplantıda güncel ekonomik veriler ve raporlar komisyonla paylaşıldı. İkinci toplantının ardından ise gözler üçüncü toplantıya ve masada konuşulacak olan rakama çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında gözler Asgari Ücret Tespit komisyonunun yapacağı 3. toplantıya çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından ortak belirlenmesi beklenen yeni asgari ücret rakamı öncesinde, üçüncü toplantıda neler konuşulacağı ve masaya rakam sunulup sunulmayacağı merak ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Buna göre; Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 22-26 Aralık tarihleri arasında 3. toplantı yapılacak.
Toplantının net tarihi ve saati ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı ikinci toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.
Masada belirlenecek olan yeni asgari ücretle ilgili rakam konuşulmadı.