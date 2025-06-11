Asgari ücret ara zam son dakika 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Asgari ücret ara zam tartışmaları devam ederken Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, beklentilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltilirken enflasyonda yaşanan gerileme dikkat çekti. Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı etkilerken dolaylı olarak milyonlarca çalışanın maaşını belirliyor. Özel şirketler, firmalar ve birçok işveren maaş politikasını asgari ücrete göre belirliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıllarda asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam var mı? İşte, asgari ücret son dakika gelişmeleri…
Asgari ücrette yaşanacak artış dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiriyor. Birçok firma maaş politikasını asgari ücrete göre belirlerken çalışanların yanı sıra işverenlerde asgari ücret zammındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret normal şartlarda yılda bir kez artış görürken geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında ara zam yapılmıştı. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül asgari ücret zam ihtimaline ilişkin beklentisini açıkladı. Ekonominin dengelerine dikkat çeken Bülbül, yüzde 30’luk zammın enflasyon sebebiyle 17.39 oranına eridiğini aktardı. İşte, asgari ücret zammıyla ilgili yapılan açıklamalar…