Asgari ücret ara zam son dakika 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada asgari ücret için ara zammı konuşmak için erken olduğunu vurgulayarak zamanı geldiğinde değerlendirme yapacaklarını ifade etmişti.



Vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını aktaran Işıkhan “ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.



2025 yılında enflasyondaki düşüş devam ederken ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon şubat ayında 2,27, mart ayında 2,46 nisan ayında 3,00 ve mayıs ayında ise 1,53 olarak açıklandı.