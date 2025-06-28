ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA | 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığına çevrildi. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücret %30 zamlanarak 22 bin 104 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendirirken dolaylı olarak şirketlerin maaş politikasını belirliyor. Temmuz ayında memur ve emekli aylıkları enflasyona göre yeniden belirlenecek. Asgari ücret zam senaryoları dikkat çekerken hükümetten asgari ücretle ilgili daha önce ara zam açıklamaları gelmişti. Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Peki Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte, Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…
Asgari ücret belirlenirken doğrudan enflasyon baz alınmıyor. Daha önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarında temel hedef alım gücünün yükseltilmesiydi. Normal şartlarda asgari ücret zammı her yıl Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında hükümet ara zam formülünü devreye almıştı. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken Temmuz ayına kısa bir zaman kala tartışmalar yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını ifade ederek enflasyondaki düşüşe vurgu yapmıştı. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…