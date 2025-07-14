Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak enflasyona vurgu yaparken Temmuz ayında gündeme gelebileceğini ifade etmişti. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yapılan toplantılarda asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılmasının gündeme geldiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücrete %30 artış yapılarak 22 bin 104 lira seviyesine yükseltildi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, 2025 Temmuz asgari ücret zam gelişmeleri…

Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı? - 1

2025 yılında memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında artışa gidildi. SSK, Bağ-Kur- Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı %16.67 olurken memur ile memur emeklilerine ise %15.17 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 16 bin 811 liraya yükseltilirken en düşük memur maaşı ise 50 bin lira seviyesine çekildi. Memur ve emekli zammının ardından asgari ücret ara zam tartışmaları başladı. Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyordu. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulandı. 2024 yılında ise asgari ücret bir kez artarken bu yılda benzer şekilde tek zam gördü. Peki 2025 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, asgari ücret zammında son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı? - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini vurgularken aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini açıklamıştı.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrette 6 ayda bir zam yapılması konusunun gündeme getirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken asgari ücret ara zam tartışmaları tekrar yükseldi.

Normal şartlarda asgari ücrete zam yapılırken hükümet, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri bir araya gelerek başta enflasyon ve diğer birçok kriteri dikkate alarak zam oranı belirleniyor. Temmuz ayında ise asgari ücrete ara zam hazırlığı içerisinde olunmadığı biliniyor. Yeni yıl ile birlikte 2026 yılında asgari ücret yeniden belirlenecek.

Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı? - 3

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılının Ocak ayında enflasyon % 5.03, Şubat ayında 2.27, Mart ayında 2.46, Nisan ayında 3, Mayıs ayında 1.53 ve son olarak Haziran ayında 1.37’ye geriledi.

Bu yılın ilk 6 aylık verisine göre memur ve memur emeklilerin aldığı zam toplu sözleşmeyle birlikte %15.57 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına ise %16.67 artış yapıldı.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olurken, en düşük memur maaşı ise ek ödemelerle birlikte 50 bin seviyesine dayandı.

Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı? - 4

TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞTİ 

Memur maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de değişti

Bedeli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş olurken Evde bakım maaşı yüzde 15,57 oranında zammın ardından 11 bin 702 TL'ye yükseldi. 65 yaş aylığı da yüzde 15,56'lik artışla birlikte güncellendi.

Bu zam oranıyla birlikte Ocak 2025'te 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı Temmuz ayından itibaren 5 bin 390 lira oldu.

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