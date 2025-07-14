Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı?
Asgari ücret zammı için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak enflasyona vurgu yaparken Temmuz ayında gündeme gelebileceğini ifade etmişti. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yapılan toplantılarda asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılmasının gündeme geldiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücrete %30 artış yapılarak 22 bin 104 lira seviyesine yükseltildi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, 2025 Temmuz asgari ücret zam gelişmeleri…
2025 yılında memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında artışa gidildi. SSK, Bağ-Kur- Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranı %16.67 olurken memur ile memur emeklilerine ise %15.17 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 16 bin 811 liraya yükseltilirken en düşük memur maaşı ise 50 bin lira seviyesine çekildi. Memur ve emekli zammının ardından asgari ücret ara zam tartışmaları başladı. Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyordu. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulandı. 2024 yılında ise asgari ücret bir kez artarken bu yılda benzer şekilde tek zam gördü. Peki 2025 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, asgari ücret zammında son durum…