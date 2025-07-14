Asgari ücret ara zam son dakika beklentisi 2025: Asgari ücrete 6 ayda bir mi zam gelecek, Temmuz’da zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini vurgularken aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini açıklamıştı.



AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrette 6 ayda bir zam yapılması konusunun gündeme getirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken asgari ücret ara zam tartışmaları tekrar yükseldi.



Normal şartlarda asgari ücrete zam yapılırken hükümet, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri bir araya gelerek başta enflasyon ve diğer birçok kriteri dikkate alarak zam oranı belirleniyor. Temmuz ayında ise asgari ücrete ara zam hazırlığı içerisinde olunmadığı biliniyor. Yeni yıl ile birlikte 2026 yılında asgari ücret yeniden belirlenecek.



