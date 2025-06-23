Asgari ücret ara zammında son durum 2025: Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı, ne kadar zam gelir?
Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri çalışanlar kadar çeşitli ödeneklerden faydalananları da yakından ilgilendiriyor. Her sene Ocak ayında bir defa artış yapılan asgari ücrete son olarak 2023 yılında ocak ve temmuz ayında düzenleme yapılmıştı. 2025 asgari ücret Temmuz zammı için de büyük bir kesimin bekleyişi sürüyor. Geride bıraktığımız ocak ayında artışla beraber asgari ücret net olarak 22.104,67 TL yapılmıştı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete ek zam konusunu yaptığı açıklamalarda kesin olarak kapatmış değil. Peki, Temmuz'da asgari ücret zamlanacak mı?
Temmuz ayına emekli ve memurun maaşarı değişiyor. Böylece pek çok kalemde de de tutar farklılığı olacak. Emekli ve memur maaşlarını yanı sıra asgari ücrete de Temmuz ayında zam olup olmayacağı merak ediliyor. 2023 yılından bu yana asgari ücrete ara zam yapılmadı. Halihazırda 22.104,67 TL alan asgari ücretlinin yanı sıra; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de asgari ücrete olası zamdan etkilenecek. İşte, asgari ücrette son dakika gelişmeleri...