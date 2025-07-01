Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları
Asgari ücret ara zammıyla ilgili ekonomi gündemindeki son haberler yakından takip edilmeye devam ediyor. Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. İşveren ve milyonlarca çalışan asgari ücrete yeniden ara zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları zamlanacak. Beklenti içerisinde olan özel sektör çalışanları ise gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Normal şartlarda asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret belirlenirken önemli rol oynuyor. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret ara zammı 2025 gelişmeleri…
Asgari ücret belirlenirken doğrudan enflasyon baz alınmıyor. Daha önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarında temel hedef alım gücünün yükseltilmesiydi. Normal şartlarda asgari ücret zammı her yıl Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında hükümet ara zam formülünü devreye almıştı. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken Temmuz ayına kısa bir zaman kala tartışmalar yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını ifade ederek enflasyondaki düşüşe vurgu yapmıştı. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…