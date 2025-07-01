Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları

Asgari ücret ara zammıyla ilgili ekonomi gündemindeki son haberler yakından takip edilmeye devam ediyor. Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. İşveren ve milyonlarca çalışan asgari ücrete yeniden ara zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları zamlanacak. Beklenti içerisinde olan özel sektör çalışanları ise gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Normal şartlarda asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret belirlenirken önemli rol oynuyor. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret ara zammı 2025 gelişmeleri…

Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları - 1

Asgari ücret belirlenirken doğrudan enflasyon baz alınmıyor. Daha önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarında temel hedef alım gücünün yükseltilmesiydi. Normal şartlarda asgari ücret zammı her yıl Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında hükümet ara zam formülünü devreye almıştı. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken Temmuz ayına kısa bir zaman kala tartışmalar yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını ifade ederek enflasyondaki düşüşe vurgu yapmıştı. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…

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Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları - 2

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları - 3

2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor.

Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları - 4

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.

Asgari ücret ara zammında son durum: 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İşte olası zam senaryoları - 5

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTACAK

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları değişecek.

5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Memurların maaşları ise toplu sözleşmeye göre yüzde 5 artacak ve enflasyon farkı da yapılacak.

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