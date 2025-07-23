ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak?

Asgari ücret ara zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte tekrar gündeme geldi. Memur maaşları %15.57 artarken emekli maaşları ise %16.67 yükseldi. Asgari ücret son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 17 bin lira seviyelerinden 22 bin 104 liraya ulaşmıştı. Daha önceki yıllarda asgari ücrete enflasyon kaynaklı ara zam formülü uygulanmıştı. 2024 yılında asgari ücret bir kez zamlanırken gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Asgari ücret belirlenirken normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet yetkilileri toplantıları düzenleniyor. Enflasyondaki düşüş dikkat çekerken asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam var mı? İşte, 2025 Asgari ücret zammı gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak? - 1

Memur maaşlarıyla birlikte engelli aylığı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, bedelli askerlik ödemeleri arttı. Emekli maaşlarına gelen zamla birlikte ise dul ve yetim aylıkları yükseldi. 2025 yılının Temmuz ayından itibaren birçok sosyal ödemede artış gösterirken asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağı gündem oldu. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücretin enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak yeni düzenleme ile birlikte yılda iki kez artırılması gündeme gelirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Vedat Işıkhan son açıklamasında Temmuz ayını işaret etmişti. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte, asgari ücret son dakika açıklamaları…

EKONOMİ HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak? - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Normal şartlarda asgari ücret her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. 2022 ve 2023 yılında enflasyonda yaşanan yükseliş sebebiyle Temmuz ayında düzenlemeye gidilerek ek olarak artırılmıştı.

2024 yılında ise asgari ücrete sadece Ocak ayında zam yapıldı. 2025 yılında ise asgari ücret %30’luk zamla 22 bin 104 liraya ulaştı. Temmuz ayında asgari ücrete yeniden artış yapılmasına ilişkin bir gündem bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak? - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş beklediklerini ve aksilik olması durumunda asgari ücret zam konusunun gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Son olarak Haziran ayında enflasyon 1.37 olurken düşüş devam etti.

Memur ve emekli zammının ardından asgari ücret beklentileri artarken son olarak AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücretin yılda iki kez zamlanması bazı milletvekilleri tarafından gündeme getirildi.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak? - 4

Milletvekillerinin talepleri üzerine cari açık, bütçe açığı, enflasyonla mücadele konusunda denge kurulmadan yapılacak asgari ücret zammının geçiçi olacağı ifade ediliyor. 2026 yılının Ocak ayında enflasyon, alım gücü ve diğer faktörlerin dikkate alınarak asgari ücret yeniden belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak? - 5

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira olurken zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira artmış olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER