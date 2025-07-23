ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak?

Memur maaşlarıyla birlikte engelli aylığı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, bedelli askerlik ödemeleri arttı. Emekli maaşlarına gelen zamla birlikte ise dul ve yetim aylıkları yükseldi. 2025 yılının Temmuz ayından itibaren birçok sosyal ödemede artış gösterirken asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağı gündem oldu. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücretin enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak yeni düzenleme ile birlikte yılda iki kez artırılması gündeme gelirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Vedat Işıkhan son açıklamasında Temmuz ayını işaret etmişti. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte, asgari ücret son dakika açıklamaları…