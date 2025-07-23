ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman zamlanacak?
Asgari ücret ara zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte tekrar gündeme geldi. Memur maaşları %15.57 artarken emekli maaşları ise %16.67 yükseldi. Asgari ücret son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 17 bin lira seviyelerinden 22 bin 104 liraya ulaşmıştı. Daha önceki yıllarda asgari ücrete enflasyon kaynaklı ara zam formülü uygulanmıştı. 2024 yılında asgari ücret bir kez zamlanırken gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Asgari ücret belirlenirken normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet yetkilileri toplantıları düzenleniyor. Enflasyondaki düşüş dikkat çekerken asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam var mı? İşte, 2025 Asgari ücret zammı gelişmeleri…
Memur maaşlarıyla birlikte engelli aylığı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, bedelli askerlik ödemeleri arttı. Emekli maaşlarına gelen zamla birlikte ise dul ve yetim aylıkları yükseldi. 2025 yılının Temmuz ayından itibaren birçok sosyal ödemede artış gösterirken asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağı gündem oldu. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücretin enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak yeni düzenleme ile birlikte yılda iki kez artırılması gündeme gelirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma olup olmadığı merak ediliyor. Bakan Vedat Işıkhan son açıklamasında Temmuz ayını işaret etmişti. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte, asgari ücret son dakika açıklamaları…