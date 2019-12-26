Asgari ücret belli oldu (2020 asgari ücret ne kadar?) 

7 milyonun üzerinde çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı belli oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda yeni rakam belli oldu.
Yeni yılda geçerli asgari ücreti açıklamak üzere Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kameralar karşısına geçti.
Selçuk'un açıklamasına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret 2 bin 324 lira olacak.
2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti.
Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.
Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.
İşveren tarafı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını istiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.
TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı.
Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masada bulunuyor.