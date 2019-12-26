Asgari ücret belli oldu (2020 asgari ücret zammı ne kadar?)

Son dakika haberi: 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret rakamı belli odu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

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Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Bu yıl komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek."

Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.