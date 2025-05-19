Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama
7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı, dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor. Şirketler ve firmalar, asgari ücreti baz alarak maaş politikalarına yön veriyor. Geçtiğimiz yılda asgari ücrete ara zam yapılmazken enflasyon rakamları, zamda belirleyici olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam gündemine ilişkin önemli değerlendirme yaptı. Peki Asgari ücrete Temmuz’da zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için yapılan açıklama ve zam hesaplaması…
Temmuz ayında emekli, memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete ara zam kararı alınarak desteklendi. Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyordu. Asgari ücret belirlenirken işveren ve işçi sendikaları ile birlikte hükümet yetkilileri toplantı düzenleniyor. Özellikle son aylarda enflasyon düşüş eğilimine girerken gözler asgari ücret zammına çevrildi. Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili beklentilere cevap verdi. İşte, asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler…