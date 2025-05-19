Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK HESAPLAMA

Enflasyondaki düşüşün devam ettiği senaryoda 2026 yılında asgari ücret yeniden belirlenecek. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira olurken zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira artmış olacak.





Bazı ekonomi uzmanları asgari ücrete önümüzdeki yıl gelecek artışın %40 seviyelerinde olmasını bekliyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda ise 8 bin 841 lira artacak ve 30 bin seviyesini geçecek.