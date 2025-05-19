Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama

7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı, dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor. Şirketler ve firmalar, asgari ücreti baz alarak maaş politikalarına yön veriyor. Geçtiğimiz yılda asgari ücrete ara zam yapılmazken enflasyon rakamları, zamda belirleyici olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam gündemine ilişkin önemli değerlendirme yaptı. Peki Asgari ücrete Temmuz’da zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için yapılan açıklama ve zam hesaplaması…

Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama - 1

Temmuz ayında emekli, memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete ara zam kararı alınarak desteklendi. Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyordu. Asgari ücret belirlenirken işveren ve işçi sendikaları ile birlikte hükümet yetkilileri toplantı düzenleniyor. Özellikle son aylarda enflasyon düşüş eğilimine girerken gözler asgari ücret zammına çevrildi. Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili beklentilere cevap verdi. İşte, asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler…

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Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama - 2

2025 ASGARİ ÜCRETE ARA (İKİNCİ) ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor. Bu yılın başında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi.

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı ile ilgili kendisine yöneltilen soruda vatandaşların satın alma gücüne dikkat çekerek “ . Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama - 3

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK HESAPLAMA

Enflasyondaki düşüşün devam ettiği senaryoda 2026 yılında asgari ücret yeniden belirlenecek. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira olurken zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira artmış olacak.

Bazı ekonomi uzmanları asgari ücrete önümüzdeki yıl gelecek artışın %40 seviyelerinde olmasını bekliyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda ise 8 bin 841 lira artacak ve 30 bin seviyesini geçecek.

Asgari ücret için kritik hesaplama: 2025 Asgari ücrete ikinci (ara) zam gelecek mi? Bakan’dan önemli açıklama - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Ara zam olmadığı takdirde asgari ücret görüşmeleri her yıl Aralık ayında başlıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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