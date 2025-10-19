Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında ara zam yapılırken asgari ücret 22 bin 104 lirada kalmıştı. Enflasyondaki düşüş eğilimi sonrası asgari ücrette ara zam gündemden kalkarken yeni yıl beklenmeye başlandı. Asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan “Üçlü Danışma Kurulu” 21 Ekim’de toplanıyor. Kurul Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini ele alacak. Asgari ücret için hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Peki 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı için yapılan yeni hesaplamalar…
Asgari ücret belirlenirken birçok ekonomik koşul göz önünde bulunduruluyor. Memur ve emekli aylığında olduğu gibi doğrudan enflasyon baz alınarak zam hesaplaması yapılmıyor. Asgari ücret zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde Bakanlığın ev sahipliğinde “ Üçlü Danışma Kurulu” toplanacak. Bu toplantıda komisyonun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişi yapılacak. Asgari ücretle ilgili yeni hesaplamalar dikkat çekti. Peki Asgari ücret yüzde kaç zamlanacak? İşte, asgari ücret zammı için son gelişmeler…