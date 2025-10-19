Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında ara zam yapılırken asgari ücret 22 bin 104 lirada kalmıştı. Enflasyondaki düşüş eğilimi sonrası asgari ücrette ara zam gündemden kalkarken yeni yıl beklenmeye başlandı. Asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan “Üçlü Danışma Kurulu” 21 Ekim’de toplanıyor. Kurul Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini ele alacak. Asgari ücret için hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Peki 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı için yapılan yeni hesaplamalar…

Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 1

Asgari ücret belirlenirken birçok ekonomik koşul göz önünde bulunduruluyor. Memur ve emekli aylığında olduğu gibi doğrudan enflasyon baz alınarak zam hesaplaması yapılmıyor. Asgari ücret zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde Bakanlığın ev sahipliğinde “ Üçlü Danışma Kurulu” toplanacak. Bu toplantıda komisyonun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişi yapılacak. Asgari ücretle ilgili yeni hesaplamalar dikkat çekti. Peki Asgari ücret yüzde kaç zamlanacak? İşte, asgari ücret zammı için son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 2

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işleyişini ele almak için 21 Ekim’de toplanacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 3

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANACAK?

Ekonomistler 2026 yılının Ocak ayında yapılacak artışın yüzde 30 ila 40 arasında olması bekliyor. Mevcut asgari ücret net olarak 22 bin 104 lira olarak ödeniyor.

Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek. Zam oranının % 35 seviyesine çekilmesi halinde ise mevcut asgari ücret 7 bin 736 lira artacak. Asgari ücrette zam oranın %40 olması halinde ise 8 bin 841 lira artış yaşanacak. Zam oranlarına göre yapılan hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 4

%30 zam yapılması durumunda asgari ücret 28.735 TL olacak.

%31 zam yapılması durumunda asgari ücret 28.956 TL olacak.

%32 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.177 TL olacak.

%33 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.398 TL olacak.

%34 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.619 TL olacak.

%35 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.840 TL olacak.

Asgari ücret için kritik toplantı: 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 5

%36 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.061 TL olacak.

%37 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.282 TL olacak.

%38 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.503 TL olacak.

%39 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.724 TL olacak.

%40 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.945 TL olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER