Asgari ücret için yeni hesaplama: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
05.11.2025 14:41
Haber Merkezi
Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Bu yıl 22 bin 104 lira olarak ödenen asgari ücret yeni yılda zamlanacak. Asgari ücret belirlenirken enflasyon, alım gücü ve diğer birçok ekonomik etken dikkate alınacak. Asgari zammı belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkililerinin oluşturduğu komisyon toplantıları yapılacak. Toplantılar öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Peki Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için yapılan kritik hesaplama…
Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında yılda iki kez artış gösteriyordu. Son 2 yılda asgari ücrette ara zam uygulanmazken yeni yılda belirlendi. Asgari ücret çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı yapılırken Başkan Ergün Atalay asgari ücret zammına ilişkin değerlendirme yaptı. Türk-İş son asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmayacağını açıklamıştı. Atalay, asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşünceleri olmadığını aktardı. Peki Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammında son durum…
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı için kulislerde %30 ila 50 arasında farklı yüzdeler gündeme geliyor. Asgari ücret, geçtiğimiz yıl %30 zamlanırken 22 bin 104 liraya yükselmişti.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, komisyon toplantılarının ardından belli olacak. Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde asgari ücret komisyonu bir araya gelecek.
Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 28 bin 735 lira, %35 zam olması durumunda ise 29 bin 840 lira olacak. Zam oranının %40 seviyesinde olması halinde ise 30 bin 945 liraya yükselecek.
ERGÜN ATALAY’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
2024 yılının Aralık ayında yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından Türk-İş komisyonda olmayacağını açıklamıştı.
Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başkan Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Yönetmeliğin değişmediği durumda asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşünceleri olmadıklarını vurgulayan Atalay, “ Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız yine çıkacak karar göre hareket ederiz. Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler." dedi.
GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI
2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira
2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira
2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira