Asgari ücret için yeni hesaplama: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında yılda iki kez artış gösteriyordu. Son 2 yılda asgari ücrette ara zam uygulanmazken yeni yılda belirlendi. Asgari ücret çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı yapılırken Başkan Ergün Atalay asgari ücret zammına ilişkin değerlendirme yaptı. Türk-İş son asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmayacağını açıklamıştı. Atalay, asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşünceleri olmadığını aktardı. Peki Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammında son durum…