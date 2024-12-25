Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Asgari ücrette kıdem tazminatının ne kadar olduğu, 2025 asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından merak edilmeye başladı. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı tabanı belirlendi. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?
2025 asgari ücret kıdem tazminatı taban ve tavan fiyatının ne kadar olduğu, 7 milyon asgari ücretli vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmasının ardından kıdem tazminatı tabanı da artış gösterecek. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?