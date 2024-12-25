Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Asgari ücrette kıdem tazminatının ne kadar olduğu, 2025 asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasının ardından merak edilmeye başladı. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı tabanı belirlendi. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? - 1

2025 asgari ücret kıdem tazminatı taban ve tavan fiyatının ne kadar olduğu, 7 milyon asgari ücretli vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmasının ardından kıdem tazminatı tabanı da artış gösterecek. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

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Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? - 2

2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? - 3

YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira, iki yıllık çalışan 51 bin 613 lira, 3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira, 4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira, 5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira, 10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira, 15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira, 20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira, 25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı 2025: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? - 4

Hesaplamalara ihbar tazminatı dahil değil. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan kişiler için geçerlidir.

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