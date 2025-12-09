Asgari ücret komisyonu toplantı tarihi: 2026 asgari ücret ne kadar olacak, zam toplantısı ne zaman?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli başta olmak üzere tüm çalışan kesimi ve işverenleri doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için takvim netleşiyor. Yüksek enflasyonun getirdiği alım gücü kaybını telafi etmeyi hedefleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yapacak. Peki, 2026 asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?