Asgari ücret komisyonu toplantı tarihi: 2026 asgari ücret ne kadar olacak, zam toplantısı ne zaman?
09.12.2025 13:12
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli başta olmak üzere tüm çalışan kesimi ve işverenleri doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için takvim netleşiyor. Yüksek enflasyonun getirdiği alım gücü kaybını telafi etmeyi hedefleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yapacak. Peki, 2026 asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?
2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı bu hafta itibarıyla yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak olan toplantıların ardından, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belli olacak. Peki, 2026 asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülecek.
2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı 12 Aralık tarihinde yapılacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
Uzmanlar asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25-30 bandında olacağını öngörüyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.