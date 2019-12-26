Asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? Asgari ücrette Son Dakika!

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.