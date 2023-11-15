Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? (2024 asgari ücret zammında son durum)
Asgari ücretin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçinin yer alacağını duyurdu. Yapılacak olan asgari ücret toplantısı öncesinde masaya gelecek ilk rakam da merak konusu oldu. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
2024 yılında asgari ücret zammının ne kadar olacağı, yeni yıla 1,5 ay kala sorgulanıyor. Aralık ayının sonunda belli olacak olan asgari ücret zammının yüzde kaç olacağı, birçok işçinin gündeminde yer alıyor. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son haberler.