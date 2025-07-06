2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Özellikle son 5 yılda asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekerken 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrette ara zam yapıldı. 2024 yılının başında ise asgari ücrete yüzde 49 bu yıl ise yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücret belirlenirken memur ve emekli zammında olduğu gibi doğrudan enflasyon belirleyici olmuyor. İşveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek toplantının ardından asgari ücrete karar veriliyor. Asgari ücret ara zam için son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Peki Asgari ücrete Ocak’ta mı, ne zaman zam yapılacak? İşte, Asgari ücret zammında son durum…