2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zam beklentisi memur ve emekli aylıklarına gelen zamla birlikte tekrar gündem oldu. Ocak ayında %30 zamlanarak 22 bin 104 lira olan asgari ücret dolaylı olarak milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Özel şirketler maaş politikalarını asgari ücret ara zammına göre belirleniyor. Birçok firma çalışanlara Temmuz ayında ara zam yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyona vurgu yaparak asgari ücrette ara zam tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak? işte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak? - 1

Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Özellikle son 5 yılda asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekerken 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrette ara zam yapıldı. 2024 yılının başında ise asgari ücrete yüzde 49 bu yıl ise yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücret belirlenirken memur ve emekli zammında olduğu gibi doğrudan enflasyon belirleyici olmuyor. İşveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek toplantının ardından asgari ücrete karar veriliyor. Asgari ücret ara zam için son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Peki Asgari ücrete Ocak’ta mı, ne zaman zam yapılacak? İşte, Asgari ücret zammında son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak? - 2

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili yaptığı son açıklamada enflasyonda düşüş beklediklerini ve temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini aktarmıştı.

Haziran ayı enflasyonu 1.37 olarak açıklanırken düşüş eğilimi devam etti. Bakan Işıkhan açıklamasında vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarının altını çizerken aksilik olması durumunda tekrar asgari ücret artışının gündeme gelebileceğini hatırlattı.

2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak? - 3

Işıkhan açıklamasının devamında “ Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Memur maaşlarına %15.57, emekli maaşlarına ise %16.67 zam geldi. Asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl içerisinde yeni bir adım atılmazsa asgari ücret 2026 yılının ocak ayında yeniden belirlenecek.

2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak? - 4

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Özellikle 2020 yılından itibaren asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekti. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03, 2021 yılında 21.56,  2022 yılının ilk 6 ayında 50.5, ikinci altı ayında ise yüzde 29.31 zam yapıldı. 2023 yılında asgari ücrette iki kez artışa gelirken toplam zam oranı yüzde 88 oldu. 2024 yılında ise yüzde 49 zamlanan asgari ücret, 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya yükseldi.

2025 Asgari ücrete bu ay (Temmuz) ara zam gelecek mi? Asgari ücret Ocak’ta mı zamlanacak, ne kadar olacak? - 5

MEMUR ZAMMIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞTİ

Memur maaş zammıyla birlikte birçok ödeme de değişti. Memur maaşlarına göre evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti değişti. Emekli zammıyla birlikte ise dul ve yetim maaşları yükseldi. 

DAHA FAZLA GÖSTER