Asgari ücret son dakika: 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapılıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. 2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret Ocak ayında ne kadar olacak? İşte Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

2020 Asgari ücrette son durum nedir?

7 milyonun üzerinde çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı belli oluyor. 

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını şu sıralarda yapıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli asgari ücret açıklanacak.

2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 

ÜÇ SENDİKA NE İSTİYOR?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı.

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

YIL YIL ASGARİ ÜCRET

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: 

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL 

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?


Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masada bulunuyor.

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