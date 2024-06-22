Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?

YIL SONU ASGARİ ÜCRET ZAM İHTİMALLERİ

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.



Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.



Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.