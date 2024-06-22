Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?

Asgari ücret temmuz ara zammı, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekonomide etkili olan enflasyon yüksekliği sebebiyle, asgari ücret tutarının düşük kalması, asgari ücretli çalışanlar tarafından temmuz ayında ara zam beklentisi yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?

Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? - 1

2024 temmuz ayı asgari ücret ara zammıyla ilgili beklenti sürmeye devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, hükümet tarafından asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda asgari ücret ara zam beklentileriyle ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekerek, asgari ücret ara zammıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok."

Buna göre; 2024 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacak.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? - 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA

Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor.

Planlamaya göre asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? - 4

YIL SONU ASGARİ ÜCRET ZAM İHTİMALLERİ

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.

Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.

Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? - 5

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.

Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

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