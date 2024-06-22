Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?
Asgari ücret temmuz ara zammı, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekonomide etkili olan enflasyon yüksekliği sebebiyle, asgari ücret tutarının düşük kalması, asgari ücretli çalışanlar tarafından temmuz ayında ara zam beklentisi yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?
2024 temmuz ayı asgari ücret ara zammıyla ilgili beklenti sürmeye devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, hükümet tarafından asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda asgari ücret ara zam beklentileriyle ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?