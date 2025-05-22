Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.



AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.