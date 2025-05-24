Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması
Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Son yıllarda enflasyonda yaşanan artış nedeniyle, işçiyi ve çalışanları enflasyondan korumak amacıyla asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı. 2025 yılı temmuz ayının yaklaşması ve enflasyondaki düşüşün henüz istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle milyonlarca çalışan "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise beklentilerin oluşması üzerine geçtiğimiz günlerde ara zam açıklamasında bulunmuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, mayıs ayına yönelik yayımlanan enflasyon raporunun ardından, asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
2025 asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Enflasyonun normal seyrinde ilerlediği dönemlerde asgari ücrete yılda bir kez zam artışı yapılıyordu fakat 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonun yükselmesi nedeniyle asgari ücrete temmuz döneminde de ara zam uygulanmıştı. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte asgari ücret ara zammıyla ilgili gündemden son haberler.