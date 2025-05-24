Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması

Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Son yıllarda enflasyonda yaşanan artış nedeniyle, işçiyi ve çalışanları enflasyondan korumak amacıyla asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı. 2025 yılı temmuz ayının yaklaşması ve enflasyondaki düşüşün henüz istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle milyonlarca çalışan "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise beklentilerin oluşması üzerine geçtiğimiz günlerde ara zam açıklamasında bulunmuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, mayıs ayına yönelik yayımlanan enflasyon raporunun ardından, asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 1

2025 asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Enflasyonun normal seyrinde ilerlediği dönemlerde asgari ücrete yılda bir kez zam artışı yapılıyordu fakat 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonun yükselmesi nedeniyle asgari ücrete temmuz döneminde de ara zam uygulanmıştı. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte asgari ücret ara zammıyla ilgili gündemden son haberler.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.

2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 3

Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.

AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 5

"TEMMUZDA GÜNDEME GELEBİLİR"

Işıkhan daha önceki açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Ekonomi uzmanları, asgari ücrette yapılacak artışın 2026 yılının ilk ayında olmasını ön görüyor.

Asgari ücret temmuz ara zammı 2025 beklentisi: Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan'dan ara zam açıklaması - 6

MB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.

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