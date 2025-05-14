Asgari ücret temmuz ara zammında son durum 2025: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Asgari ücret ara zammıyla ilgili ekonomi gündemindeki son haberler yakından takip edilmeye başladı. Asgari ücret ara zammı beklentisi, temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca asgari ücretlinin gündeminde yer alıyor. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşanan enflasyondaki yükseliş nedeniyle asgari ücrette temmuz dönemlerinde ara zam uygulanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise hükümet tarafında ara zam yapılmadı. Şimdi ise gözler 2025 temmuz ara zammının olup olmayacağına çevrildi. Vatandaşın ara zam beklentisiyle ilgili ise Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ara zam ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret ara zammında son durum ne? Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?
2025 yılının temmuz ayına kısa bir zaman kala asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz son 3 yılda sadece 2 kez uygulanan ara zammın ardından temmuz ayı ara zammı için vatandaşların beklentileri arttı. Normal şartlarda her yıl ocak ayında uygulanan asgari ücret zammı, enflasyon nedeniyle temmuz ayında da zamlanabiliyor. Peki, Asgari ücret temmuz ara zammı 2025: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?