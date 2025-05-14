Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili gündemden son haberler: 2025 asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.



2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.



Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.