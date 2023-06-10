Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için için bir araya gelecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, ardından toplantı tarihi belli oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için  13 Haziran'da toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 5

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? - 6

İŞVEREN MALİYETİ 11 BİN 759 LİRA

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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