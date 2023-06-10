Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için için bir araya gelecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, ardından toplantı tarihi belli oldu.