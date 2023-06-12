Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu (2023 asgari ücret zammı)

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.



Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 13 Haziran'da toplanacak.