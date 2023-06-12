Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu (2023 asgari ücret zammı)
Asgari ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağı, asgari ücret ara zammı için bekleyen yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarını açıklayacak. Peki, asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
2023 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Her yıl asgari ücrette yeni tutarı belirlemek için toplanan asgari ücret tespit komisyonunun, yeni asgari ücret ara zammı için toplanacağı tarih açıklandı. Yapılacak 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni artış miktarı belli olacak. İşte asgari ücret zammında son durum.