Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Geçtiğimiz haftalarda NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt vermişti.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ'de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."