Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
11.12.2025 09:44
NTV - Haber Merkezi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak 2026 asgari zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Komisyonda yer alması beklenen hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapacağı toplantıda masaya ilk rakamların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni asgari ücret genelde komisyonun 3. toplantısının ardından belirleniyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Bu hafta asgari ücretliler için önemli bir hafta olacak. Zammı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit komisyonu, 2026 yılını kapsayacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere yarın başlıyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor fakat bu yıl işçi tarafının masada olup olmayacağı hala kesinleşmiş değil.
2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü yapılacak. Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.
İŞÇİ TARAFI KOMİSYONDA OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon toplantısında masada tüm tarafları görmek istediklerini söylemişti. Bunun üzerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyonda olup olmayacaklarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Atalay açıklamasında, "Yazılı bir metin gelmedi. Bu saatten sonra da geleceğini düşünmüyorum. Biz aynı yerde durmaya devam ediyoruz" dedi. Hükümet kanadından herhangi bir adım gelmesi halindeyse kararlarını yeniden değerlendireceklerini belirtti.
Şimdi gözler hükümetin herhangi bir adım atıp atmayacağında olacak.
TAHMİNLER NE YÖNDE?
Geçtiğimiz haftalarda NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt vermişti.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ'de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:
“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."