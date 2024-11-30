Asgari ücret toplantı tarihi: 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı, 2025 asgari ücret zammı için takvimin belirlenmesiyle birlikte belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam görüşmeleri için toplanacak. Peki, 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?
2025 asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 asgari ücret zammı için bir araya geleceği tarih açıklandı. 17 bin 2 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman?