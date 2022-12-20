Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammı)

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı için kritik gün geldi. Asgari ücrette 3. toplantı bugün yapılacak. İşçi ve işveren kesimini ilgilendiren kritik asgari ücret toplantısının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ve açıklanacak olan zam miktarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Asgari ücrette 3. toplantı bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. İşçi ve işveren kesiminin üçüncü toplantıda masaya ilk kez rakamla gelmesi bekleniyor.
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.
Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.
Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 8 bin TL'ye yükselecek. İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.
Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.