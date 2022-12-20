Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammı)

YÜZDE 45 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 8 bin TL'ye yükselecek. İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.



Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.